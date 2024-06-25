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25.06.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

Розфасовували у Борисполі робили «закладки» у Харкові: затримано трьох ділків, які організували наркобізнес

У Борисполі та Харкові затримано трьох ділків, які організували наркобізнес з щомісячним «заробітком» приблизно у 1 млн грн.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, навесні 2023 року 31-річна жінка запропонувала своєму 36-річному співмешканцю заробляти гроші на «наркобізнесі». 
 
 
Для цього вони незаконно придбали наркотичний засіб – метадон та сильнодіючий лікарський засіб – димедрол. У себе вдома у м. Бориспіль Київської області пара розфасовувала товари по «закладках» та надалі особисто їхала до Харкова. 
 
Приїхавши до міста, ділки передавали товар своїй спільниці — 31-річній харківʼянці, яка вже розкладала «товар» по місту. Потім вона передавала адреси розташування «закладок» чоловіку та жінці, які, у свою чергу, надсилали дані «клієнтам» через месенджер «Телеграм».
 
 
Отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів грошові кошти зловмисники розподіляли між собою у заздалегідь обумовлених частинах. 
 
 
За попередніми підрахунками, щомісячний «заробіток» учасників угруповання складав приблизно 1 млн гривень.
 
 
Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено грошові кошти в сумі понад 1 млн гривень, автомобіль, придбаний на кошти, отримані від збуту «товару». Загальна вага вилученого метадону складає близько 900 грамів: приблизна вартість такої кількості наркотиків складає майже 2 млн гривень. 
 
 
20 червня правоохоронці затримали пару за місцем проживання у Борисполі, а їхню спільницю — у Харкові під час розкладання «закладок». 
 
 
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваних взято під варту. Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1162 повідомлення про правопорушення і події надійшло за добу до працівників поліції Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
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