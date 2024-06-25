25.06.2024 12:59 Рита Парфенова

«Готовьтесь, я вас расстреляю»: встановлено особу військового рф, який знущався з мешканців Харківщини

Встановлено особу російського командира, який під час окупації Харківщини утримував людей у підвалі, а одного із затриманих застрелив.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Підозрюваний — командир 7-ого окремого гвардійського мотострілецького полку 11-ого армійського корпусу балтійського флоту західного військового округу.



Саме вказаним підрозділом на початку березня 2022 року було окуповано територію с. Гусарівка Ізюмського району Харківської області.



Під час захоплення села російський командир влаштував «полювання» на місцевих мешканців, які, на його думку, корегували вогонь по позиціях військ рф.



Жертвами підозрюваного стали четверо чоловіків. У середині березня 2022 року російські військові насильно їх затримали і помістили до погребу.



Затримані відчували пронизливий холод, оскільки на вулиці була низька температура повітря. Людям давали пити тільки технічну воду та годували сирою картоплею. Одного разу окупанти кинули людям у погреб декілька пряників.



До затриманих людей російський командир систематично приходив у стані алкогольного сп’яніння, піддавав їх психологічному тиску, залякуючи фразою «Готовьтесь, я вас расстреляю», змушував брати до рота зброю та погрожував кинути у погреб гранату.

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Одного із затриманих — 47-річного чоловіка — підозрюваний застрелив впритул. Згодом його тіло було знайдено спаленим на території домоволодіння. З метою знищення слідів своїх злочинів військові рф накрили його перед підпалом шинами від автомобіля.

Іншим трьом затриманим вдалось втекти від підозрюваного та його підлеглих.

У грудні 2022 року президент рф путін у кремлі присвоїв командиру звання героя російської федерації з врученням відзнаки – медалі «золота зірка».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 40-річному російському воєначальнику за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Встановлюються всі фігуранти, причетні до вчинення вказаних воєнних злочинів проти мирного населення Харківщини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України з'ясувала особу ще одного військового злочинця, який брав участь у катуванні українських поліцейських під час окупації Харківщини.