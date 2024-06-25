25.06.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

Вступ 2024: розпочала роботу гаряча лінія МОН та чат-бот для запитань

Розпочала роботу консультативна телефонна гаряча лінія МОН та чат-бот для запитань про вступ 2024.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Якщо є запитання можливо звернутися на гарячу лінію МОН за номером 0 (800) 50-45-70, або написати на пошту – [email protected]

Важливо: отримати консультацію можна з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.

Також на сайті МОН працює чат-бот для допомоги вступникам. Консультації в сервісі доступні з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00. У п'ятницю з 09:00 до 16:00.

Зверніть увагу, що мова чат-бота відображатиметься саме мовою налаштування вашого браузера.

За технічними консультаціями, зокрема, з питань реєстрації е-кабінетів і подання е-заяв ви можете звертатися до ДП «Інфоресурс» .

Протягом усієї вступної кампанії експерти надаватимуть консультації та реагуватимуть на можливі факти порушень.

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