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25.06.2024  12:40   Віталій Хінєвіч

Вступ 2024: розпочала роботу гаряча лінія МОН та чат-бот для запитань

Розпочала роботу консультативна телефонна гаряча лінія МОН та чат-бот для запитань про вступ 2024.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
 
Якщо є запитання можливо звернутися на гарячу лінію МОН за номером 0 (800) 50-45-70, або написати на пошту – [email protected].
 
Важливо: отримати консультацію можна з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00, та в п’ятницю з 09:00 до 16:45.
 
Також на сайті МОН працює чат-бот для допомоги вступникам. Консультації в сервісі доступні з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00. У п'ятницю з 09:00 до 16:00.
 
Зверніть увагу, що мова чат-бота відображатиметься саме мовою налаштування вашого браузера.
 
За технічними консультаціями, зокрема, з питань реєстрації е-кабінетів і подання е-заяв ви можете звертатися до ДП «Інфоресурс» .
 
Протягом усієї вступної кампанії експерти надаватимуть консультації та реагуватимуть на можливі факти порушень.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Міністерство освіти і науки України затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл.
 
Тэги:  освіта
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