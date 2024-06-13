13.06.2024 16:35 Віталій Хінєвіч

Міністерство освіти і науки України затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл

Раніше школи не мали чітких шкал відповідності українських і закордонних оцінок. Тепер же робота вчителів дещо полегшиться, а батьки та учні будуть спокійні за свої результати.

Сутність нововведення полягає в тому що, шкала увідповіднила системи оцінювання різних країн та українську 12-бальну. Учні можуть перезараховувати оцінки зі спільних із країною перебування предметів.

Решту предметів, таких як українська мова, література, історія, вони вивчають за модифікованими (скороченими) програмами та проходять оцінювання дистанційно.

«Якщо учень отримав оцінку добре з математики в Польщі, за нашою шкалою це — 8 балів. Якщо ж системи оцінювання відрізняються, рекомендовано виставляти оцінку на користь дитини. У таблиці представлено 25 країн, зокрема США, Німеччину, Польщу, Італію та Францію. Для решти випадків є загальна таблиця переведення оцінок»,- йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що новації допоможуть безперебійно продовжити навчання в Україні після повернення. Учні можуть скласти річне оцінювання перед новим навчальним роком із перезарахуванням результатів із-за кордону.

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