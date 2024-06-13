13.06.2024 16:15 Віталій Хінєвіч

Задуха риби у річці на Харківщині: фахівці з'ясовують причину

11 червня 2024 при проведенні рибоохоронної роботи виявлено факт загибелі водних біоресурсів на річці Уди біля Жихорської дамби Харківського району Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

При візуальному обстеженні р. Уди виявлено, що загибла риба зосереджена скупченнями вздовж берегової смуги та представлена такими видами: плітка, щука, окунь, сазан, короп, сом, плоскирка та інші види.

Загальна кількість загиблих водних біоресурсів складає 511 особин, при цьому вода у річці сірого кольору з неприємним запахом, що може свідчити про наявність у ній хімічних речовин.

Управлінням проінформовано відповідні служби. Окрім того проведено попередній розрахунок збитків, завданих рибному господарству України внаслідок загибелі водних біоресурсів. Орієнтовна сума збитків склала 457 215 грн. Про результати лабораторних досліджень та встановлення причини загибелі водних біоресурсів буде проінформовано додатково.

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