Задуха риби у річці на Харківщині: фахівці з'ясовують причину

11 червня 2024 при проведенні рибоохоронної роботи виявлено факт загибелі водних біоресурсів на річці Уди біля Жихорської дамби Харківського району Харківської області.
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