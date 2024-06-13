13.06.2024 16:45 Дмитро Колонєй

Чоловік на Харківщині обшахраював людей на сотні тисяч: дізнайтеся кого та як

Мешканець Харківщини організував нетривіальну аферу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , колишній військовослужбовець, організував аферу , починаючи із січня 2024 року за грошову винагороду пропонував військовозобов’язаним чоловікам призовного віку ухилитися від проходження служби нібито на законних підставах.

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Підозрюваний видавав себе за представника керівного складу медичної установи і розповідав «клієнтам», що може допомогти в отриманні висновку про непридатність до проходження служби за станом здоров’я. Зловмисник хизувався своїми зв’язками та обіцяв вплинути на лікарів ВЛК для видачі відповідної довідки.

Переважна більшість «клієнтів» розраховувалась за «послугу» безготівково, переказуючи гроші на власну картку підозрюваного.

Правоохоронці зібрали доказову базу та викрили харків’янина. Наразі задокументовано 9 епізодів злочину, вчинених чоловіком. Встановлено, що в такий спосіб підозрюваний заробив близько 300 тисяч гривень.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаної оборудки, у тому числі «клієнтів» підозрюваного.