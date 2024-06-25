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25.06.2024  13:53   Рита Парфенова

У Харкові прибирають наслідки ранкового обстрілу (фото)

Комунальні служби активно усувають наслідки ворожого обстрілу Харкова.

У Харкові ліквідують наслідки ударів КАБами по Київському району
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Київському районі оперативно усувають наслідки обстрілу, який стався сьогодні вдень.
 
Зокрема, працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло та сміття.
 
У Харкові ліквідують наслідки ударів КАБами по Київському району

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілу Харкова вранці 25 червня пошкоджені багатоквартирні будинки.

У Харкові ліквідують наслідки ударів КАБами по Київському району У Харкові ліквідують наслідки ударів КАБами по Київському району

Тэги:  благоустрій, каб, харків, агрессия россии
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