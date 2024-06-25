У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова 25 червня

25 червня близько 10:00 зс рф завдали щонайменше три удари з бєлгородської області по Київському району міста Харкова.
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Раніше РЕДПОСТ псиав, що 24 червня в різних населених пунктах відбулися численні ворожі обстріли, які призвели до значних пошкоджень.
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Сьогодні найкращий день для реалізації планів та підбиття проміжних підсумків. Тим, хто вже завзято працював над своєю метою, варто оцінити досягнуте і подумати, чи правильно вони йдуть.
Вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Удень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
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