    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова 25 червня
25.06.2024  14:00   

У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова 25 червня

25 червня близько 10:00 зс рф завдали щонайменше три удари з бєлгородської області по Київському району міста Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Зафіксовано влучання авіаційних боєприпасів по промисловій зоні та стадіону.
 
Частково пошкоджено фасади дитячого садка та спортивного комплексу. Без постраждалих. 
 
На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.
 
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ псиав, що 24 червня в різних населених пунктах відбулися численні ворожі обстріли, які призвели до значних пошкоджень.

Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 ЖКГ У Харкові прибирають наслідки ранкового обстрілу (фото) 25.06 Надзвичайні події «Готовьтесь, я вас расстреляю»: встановлено особу військового рф, який знущався з мешканців Харківщини 25.06 Надзвичайні події Ігор Терехов розповів, куди вцілили ворожі бомби
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 