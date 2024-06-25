25.06.2024 14:00

У прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова 25 червня

25 червня близько 10:00 зс рф завдали щонайменше три удари з бєлгородської області по Київському району міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зафіксовано влучання авіаційних боєприпасів по промисловій зоні та стадіону.

Частково пошкоджено фасади дитячого садка та спортивного комплексу. Без постраждалих.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

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Раніше РЕДПОСТ псиав, що 24 червня в різних населених пунктах відбулися численні ворожі обстріли, які призвели до значних пошкоджень.