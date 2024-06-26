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26.06.2024  09:50   Рита Парфенова

Ворог вдарив КАБами по садовому товариству у передмісті Харкова (фото)

Чергові обстріли з боку країни-окупанта призвели до травмування шістьох цивільних мешканців Харківщини.

обстріл, бабровка, харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
25 червня близько 16:45 війська рф завдали авіаударів по дачних секторах у селі Бобрівка Харківського району, що призвело до травмування шести людей.
 
Серед постраждалих троє жінок віком 61, 86 та 41 років, а також троє чоловіків віком 46, 57 та 67 років. Всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості.
 
обстріл, бабровка, харків
 
Обстріли пошкодили щонайменше 20 дачних домоволодінь, автомобілі та господарчі будівлі.
 
Під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Прокурори та слідчі поліції докладають усіх можливих зусиль для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.
 
обстріл, бабровка, харків
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що чотири людини отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів Харківщини військовими рф.

обстріл, бабровка, харків

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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