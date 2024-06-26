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26.06.2024  10:26   Рита Парфенова

В Україну з полону повернулися 90 захісників, серед них два жителя Харківщини

У межах обміну 90 українців повернулися додому з російського полону.

обмін полоненими

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, серед звільнених – воїни Збройних Сил України, ВМС, Нацгвардії, тероборонці та прикордонники: захисники Маріуполя, ЧАЕС, Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.

Серед звільнених – двоє жителів Харківщини. Двоє молодих українських бійців, народжених у 2000 та 2001 роках, уродженці Харкова та Куп'янщини, були взяті у полон під час захисту Вільхівки. Тепер вони повернулися додому.

Також серед звільнених було 59 захисників Маріуполя, включаючи бійців з «Азовсталі» і нацгвардійців, які служили охороною на Чорнобильській атомній електростанції.

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Тэги:  полон, харків
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