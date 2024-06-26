В Україну з полону повернулися 90 захісників, серед них два жителя Харківщини

У межах обміну 90 українців повернулися додому з російського полону.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, серед звільнених – воїни Збройних Сил України, ВМС, Нацгвардії, тероборонці та прикордонники: захисники Маріуполя, ЧАЕС, Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.
Серед звільнених – двоє жителів Харківщини. Двоє молодих українських бійців, народжених у 2000 та 2001 роках, уродженці Харкова та Куп'янщини, були взяті у полон під час захисту Вільхівки. Тепер вони повернулися додому.
Також серед звільнених було 59 захисників Маріуполя, включаючи бійців з «Азовсталі» і нацгвардійців, які служили охороною на Чорнобильській атомній електростанції.
Комментариев: 0
Сьогодні можливі емоційні нестабільності та несподівані сюрпризи. День чудово підходить для кохання та романтики, довіряйте своїй інтуїції.
Вже зранку небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Опадів не передбачається.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
влажность:
давление:
ветер: