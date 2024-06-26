На цвинтарях Харкова усувають наслідки негоди (фото)

Комунальники ліквідують наслідки негоди на території міських кладовищ і меморіальних комплексів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, працівники КП "Ритуал" вже видалили понад 20 пошкоджених сухостійних дерев і гілок, а також займаються збором опалого листя та іншої рослинності.
Протягом минулого тижня комунальники вивезли з цвинтарів 191 кубічний метр сміття, покосили понад 18 гектарів трави та розчистили 37 гектарів алей.
Для отримання детальної інформації про режим роботи кладовищ можна звертатися за телефонами: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП "Ритуал" у соціальних мережах.
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