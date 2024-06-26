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26.06.2024  11:07   Рита Парфенова

На цвинтарях Харкова усувають наслідки негоди (фото)

Комунальники ліквідують наслідки негоди на території міських кладовищ і меморіальних комплексів.

ліквідують наслідки негоди на території міських кладовищ і меморіальних комплексів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, працівники КП "Ритуал" вже видалили понад 20 пошкоджених сухостійних дерев і гілок, а також займаються збором опалого листя та іншої рослинності.

Протягом минулого тижня комунальники вивезли з цвинтарів 191 кубічний метр сміття, покосили понад 18 гектарів трави та розчистили 37 гектарів алей.

ліквідують наслідки негоди на території міських кладовищ і меморіальних комплексів.

Для отримання детальної інформації про режим роботи кладовищ можна звертатися за телефонами: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП "Ритуал" у соціальних мережах.

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Раніше РЕДПОСТ показав, як працівники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, яка промайнула нещодавно.
 
ліквідують наслідки негоди на території міських кладовищ і меморіальних комплексів.
 
ліквідують наслідки негоди на території міських кладовищ і меморіальних комплексів.
Тэги:  кладовище, благоустрій, харків
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