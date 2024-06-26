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26.06.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові на території підстанції виявили вибухонебезпечний предмет

Про небезпечну знахідку повідомили у Міністерстві енергетики України, передає РЕДПОСТ .

 
На території однієї з підстанцій міста Харків було виявлено вибухонебезпечний предмет. Його вивезли вибухотехніки.
 
Також зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.
 
Нагадуємо, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові об'єкти водовідведення готують до експлуатації в осінньо-зимовий період.
 
Тэги:  жкг, харків
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