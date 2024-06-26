26.06.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові на території підстанції виявили вибухонебезпечний предмет

Про небезпечну знахідку повідомили у Міністерстві енергетики України, передає РЕДПОСТ .

На території однієї з підстанцій міста Харків було виявлено вибухонебезпечний предмет. Його вивезли вибухотехніки.

Також зазначається, що сьогодні графіки погодинних відключень споживачів застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.

Нагадуємо, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові об'єкти водовідведення готують до експлуатації в осінньо-зимовий період.