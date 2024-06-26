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26.06.2024  11:26   Рита Парфенова

Про атаки ворога на Харківщині розповіли в Генштабі ЗСУ

Наразі тривають боєзіткнення поблизу Вовчанська, Берестового та Стельмахівки.

війна в україні
Фото ілюстративне

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 26 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку зараз відбуваються дві атаки окупантів у районі Вовчанська, але ситуація під контролем.

Протягом минулої доби противник втратив 146 осіб, включаючи убитих та поранених. Знищено три бронетранспортери, артилерійську систему, п’ять автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також пошкоджено ще сім одиниць озброєння і військової техніки. Ударено по 37 бліндажам ворога та трьом складам з боєприпасами.

На Куп'янському напрямку з початку доби також зафіксовано дві атаки ворога у районах Берестового та Стельмахівки, проте ситуація також контрольована.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф роблять чергові спроби поліпшити становище в зоні бойових дій на Харківщині.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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