Про атаки ворога на Харківщині розповіли в Генштабі ЗСУ

Наразі тривають боєзіткнення поблизу Вовчанська, Берестового та Стельмахівки.
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Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 10.00 26 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
На Харківському напрямку зараз відбуваються дві атаки окупантів у районі Вовчанська, але ситуація під контролем.
Протягом минулої доби противник втратив 146 осіб, включаючи убитих та поранених. Знищено три бронетранспортери, артилерійську систему, п’ять автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також пошкоджено ще сім одиниць озброєння і військової техніки. Ударено по 37 бліндажам ворога та трьом складам з боєприпасами.
На Куп'янському напрямку з початку доби також зафіксовано дві атаки ворога у районах Берестового та Стельмахівки, проте ситуація також контрольована.
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У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
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