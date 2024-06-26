26.06.2024 11:50 Віталій Хінєвіч

Двоє чоловіків у Харкові розбили скло у тролейбусі

Заявник повідомив, що невідомі чоловіки на проспекті Ювілейному розбили скло у громадському транспорті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Патрульні передали інформацію з описом імовірних порушників та розпочали пошук. За короткий час поліцейські виявили та затримали двох громадян, які підпадали під опис. Інспектори встановили, що один з чоловіків пошкодив двері тролейбусу.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знову закрили один з виходів метро «Університет».