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26.06.2024  11:50   Віталій Хінєвіч

Двоє чоловіків у Харкові розбили скло у тролейбусі

Заявник повідомив, що невідомі чоловіки на проспекті Ювілейному розбили скло у громадському транспорті.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Патрульні передали інформацію з описом імовірних порушників та розпочали пошук. За короткий час поліцейські виявили та затримали двох громадян, які підпадали під опис. Інспектори встановили, що один з чоловіків пошкодив двері тролейбусу.
 
 
Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знову закрили один з виходів метро «Університет».
 
Тэги:  події, харків
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