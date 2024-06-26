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26.06.2024  12:00   Рита Парфенова

Ексдиректор харківського оборонного підприємства крав кошти на ремонт військової техніки

Служба безпеки України розкрила схему розкрадання державних коштів на ремонті військової техніки, організовану ексдиректором харківського оборонного підприємства, яке входить до концерну "УкрОборонПром".

Новини Харкова: на розкраданні коштів викрито ексдиректора оборонного підприємства

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, влітку 2022 року колишній керівник підприємства спільно зі своїми спільниками організував підроблення документів та закупівлю відремонтованих, а не нових запасних частин для військової техніки, як вимагало укладене з Міністерством оборони України контракт. Ці комплектуючі виявилися неналежної якості, не відповідали стандартам і порушували умови договору.
 
Після проведення судової товарознавчої експертизи, яка підтвердила погану якість деталей, Служба безпеки зібрала достатньо доказів і повідомила про підозру ексдиректору підприємства та його спільникам за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою в умовах воєнного стану). За цим злочином їм загрожує позбавлення волі до восьми років.
 
Наразі всім трьом фігурантам справи обрано запобіжні заходи: ексдиректору – тримання під вартою, іншим учасникам – цілодобовий домашній арешт. Розкриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Харківській області разом з слідчими Національної поліції за процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
 
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Раніше РЕДПОСТ, писав, що співробітники Служби безпеки викрили мільйонні розкрадання фондів заробітної плати, до яких причетний колишній ректор одного з провідних університетів Харкова.

 

Тэги:  сбу, харків
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