Ексдиректор харківського оборонного підприємства крав кошти на ремонт військової техніки

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, влітку 2022 року колишній керівник підприємства спільно зі своїми спільниками організував підроблення документів та закупівлю відремонтованих, а не нових запасних частин для військової техніки, як вимагало укладене з Міністерством оборони України контракт. Ці комплектуючі виявилися неналежної якості, не відповідали стандартам і порушували умови договору.

Після проведення судової товарознавчої експертизи, яка підтвердила погану якість деталей, Служба безпеки зібрала достатньо доказів і повідомила про підозру ексдиректору підприємства та його спільникам за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою в умовах воєнного стану). За цим злочином їм загрожує позбавлення волі до восьми років.

Наразі всім трьом фігурантам справи обрано запобіжні заходи: ексдиректору – тримання під вартою, іншим учасникам – цілодобовий домашній арешт. Розкриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Харківській області разом з слідчими Національної поліції за процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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