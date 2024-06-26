26.06.2024 12:25 Рита Парфенова

Поліція Харкова розшукала 11-річного хлопчика

Харківська поліція успішно розшукала і повернула додому 11-річного хлопчика, який пішов гуляти і не виходив на зв'язок з батьками до пізньої ночі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, заявниця, мати хлопчика, звернулася до правоохоронців, повідомивши про його зникнення, оскільки він залишив мобільний телефон вдома.

Поліцейські оперативно розпочали пошуки. Вони перевірили можливі місця перебування хлопця, опитали його друзів та знайомих, а також моніторили його аккаунти у соціальних мережах. В результаті цих заходів вдалося встановити місцезнаходження хлопчика, який проводив час на вулиці з друзями.

Поліцейські передали хлопця його матері. Жодних кримінальних подій з хлопчиком не сталося. Співробітники ювенальної превенції провели роз'яснювальну бесіду з родиною, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ювенальні поліцейські Харкова оперативно знайшли неповнолітню втікачку.