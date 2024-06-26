26.06.2024 12:35

На Харківщині завершено спецрозслідування стосовно колаборанта, який обіймав посаду при окупантах

За даними слідства, мешканець села Грушівка під час силового захоплення збройними силами рф Куп’янського району добровільно вирішив працювати на ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У червні 2022 року чоловік обійняв посаду «в. о. помічника начальника відділу (селищного) Кіндрашівського територіального відділу» в окупаційній адміністрації.

Колаборант організовував роботу підлеглих, брав участь у нарадах та засіданнях. Обвинувачений також отримував пальне та розпоряджався ним з метою забезпечення благоустрою на території Грушівської громади і видавав довідки-перепустки на пересування іншим жителям.

Крім того, чоловік організовував розповсюдження пропагандистських газет «Харьков Z» та проводив агітаційну роботу серед місцевих мешканців, щоб сформувати у населення позитивне ставлення до окупантів.

Після деокупації колаборант втік і наразі переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

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