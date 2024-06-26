26.06.2024 12:35
На Харківщині завершено спецрозслідування стосовно колаборанта, який обіймав посаду при окупантах
За даними слідства, мешканець села Грушівка під час силового захоплення збройними силами рф Куп’янського району добровільно вирішив працювати на ворога.
У червні 2022 року чоловік обійняв посаду «в. о. помічника начальника відділу (селищного) Кіндрашівського територіального відділу» в окупаційній адміністрації.
Колаборант організовував роботу підлеглих, брав участь у нарадах та засіданнях. Обвинувачений також отримував пальне та розпоряджався ним з метою забезпечення благоустрою на території Грушівської громади і видавав довідки-перепустки на пересування іншим жителям.
Крім того, чоловік організовував розповсюдження пропагандистських газет «Харьков Z» та проводив агітаційну роботу серед місцевих мешканців, щоб сформувати у населення позитивне ставлення до окупантів.
Після деокупації колаборант втік і наразі переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
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