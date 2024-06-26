26.06.2024 12:58 Рита Парфенова

Захісниці з Кракену відкрили меморіальну дошку у Харкові

Меморіальну дошку на честь захисниці України Дар'ї Васильєвій відкрили у Харківській гімназії №63, що знаходиться в Немишлянському районі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У церемонії взяли участь представники райадміністрації, рідні загиблої, однокласники, вчителі та побратими.

Дар'я Васильєва, яку за позивним звали Горн, народилася 20 вересня 2000 року. Вона служила у підрозділі «Кракен». На жаль, 3 березня 2022 року вона загинула внаслідок ракетного удару.