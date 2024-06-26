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26.06.2024  12:58   Рита Парфенова

Захісниці з Кракену відкрили меморіальну дошку у Харкові

Меморіальну дошку на честь захисниці України Дар'ї Васильєвій відкрили у Харківській гімназії №63, що знаходиться в Немишлянському районі

У Харкові відкрили меморіальну дошку захисниці України Дар’ї Васильєвій

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

У церемонії взяли участь представники райадміністрації, рідні загиблої, однокласники, вчителі та побратими.

У Харкові відкрили меморіальну дошку захисниці України Дар’ї Васильєвій У Харкові відкрили меморіальну дошку захисниці України Дар’ї Васильєвій

Дар'я Васильєва, яку за позивним звали Горн, народилася 20 вересня 2000 року. Вона служила у підрозділі «Кракен». На жаль, 3 березня 2022 року вона загинула внаслідок ракетного удару.

У Харкові відкрили меморіальну дошку захисниці України Дар’ї Васильєвій

Тэги:  меморіальна дошка, харків
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