Захісниці з Кракену відкрили меморіальну дошку у Харкові

Меморіальну дошку на честь захисниці України Дар'ї Васильєвій відкрили у Харківській гімназії №63, що знаходиться в Немишлянському районі
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
У церемонії взяли участь представники райадміністрації, рідні загиблої, однокласники, вчителі та побратими.
Дар'я Васильєва, яку за позивним звали Горн, народилася 20 вересня 2000 року. Вона служила у підрозділі «Кракен». На жаль, 3 березня 2022 року вона загинула внаслідок ракетного удару.
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