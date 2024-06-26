26.06.2024 13:05

Правоохоронці повідомили про обстріли Харківщини

26 червня близько 2:10 зс рф завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджено магазини та приватні домоволодіння. Попередньо, удар був завданий ФАБ-500 з УМПК.

Також сьогодні вночі, починаючи з 3:30 до 5:20, окупанти здійснювали авіаційні атаки по Купʼянську. Зазнали часткових руйнувань та пошкоджень житлові будинки, господарчі приміщення, авто.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині завершено спецрозслідування стосовно колаборанта, який обіймав посаду при окупантах.