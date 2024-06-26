26.06.2024 15:50 Віталій Хінєвіч
Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу
Підприємство потрібні працівники різних спеціальностей.
У КП “Харківблагоустрій” є вакансії:
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майстрів у Київський, Основ’янський і Шевченківський райони;
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робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, у тому числі озеленювачів (є вакансії у всіх районах міста);
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трактористів;
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слюсарів-ремонтників автотракторної техніки.
«Відзначимо, що підприємство працевлаштовує людей з інвалідністю другої та третьої груп. Окрім цього, скоро вже закінчується набір на безоплатне навчання на тракториста з подальшим обов'язковим працевлаштуванням. Тож встигніть записатися»,- йдеться у повідомленні.
Пропонується:
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офіційне працевлаштування;
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своєчасну оплату праці;
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пільги на оплату житлово-комунальних послуг;
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необхідне обладнання та спецодяг для роботи.
«Чекаємо вашого дзвінка на тел. 066 800 20 28 (пн-пт з 9:00-16:00) або приходьте до нас: м. Харків, вул. Шатилівська, 4 (метро - станція ‘’Наукова’’)»,- додали на підприємстві.
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