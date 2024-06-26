    
Главная Новини Харкова Суспільство Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу
26.06.2024  15:50   Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

Підприємство потрібні працівники різних спеціальностей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП “Харківблагоустрій”.
 
У КП “Харківблагоустрій” є вакансії:
 
  • майстрів у Київський, Основ’янський і Шевченківський райони; 
  • робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, у тому числі озеленювачів (є вакансії у всіх районах міста); 
  • трактористів;
  • слюсарів-ремонтників автотракторної техніки. 
«Відзначимо, що підприємство працевлаштовує людей з інвалідністю другої та третьої груп. Окрім цього, скоро вже закінчується набір на безоплатне навчання на тракториста з подальшим обов'язковим працевлаштуванням. Тож встигніть записатися»,- йдеться у повідомленні.
 
Пропонується:
 
  • офіційне працевлаштування;
  • своєчасну оплату праці;
  • пільги на оплату житлово-комунальних послуг;
  • необхідне обладнання та спецодяг для роботи.
«Чекаємо вашого дзвінка на тел. 066 800 20 28 (пн-пт з 9:00-16:00) або приходьте до нас: м. Харків, вул. Шатилівська, 4 (метро - станція ‘’Наукова’’)»,- додали на підприємстві.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники розповіли про відновлювальні роботи на трубопроводах.
 
Тэги:  робота, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 Надзвичайні події Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці 13.06 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці 06.06 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 