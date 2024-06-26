26.06.2024 15:20

Узаконення самочинного будівництва в Україні: алгоритм дій

Самобуд - це будь-який об'єкт нерухомості, зведений або реконструйований без дозвільних документів, з порушенням законодавчих, будівельних або містобудівельних норм. Для подальшого використання такий об'єкт потрібно легалізувати. Яким чином це зробити - читайте нижче.

Чому необхідно узаконити самобуд

Перш за все розберемося з тим, чи дійсно отримувати дозвіл для введення самобуду в експлуатацію необхідно. Тож, власнику зведеної чи реконструйованої нелегально будівлі загрожують:

штрафи від місцевої влади та державних інспекцій;

неможливість повноцінно розпоряджатися нерухомістю - продавати, дарувати її, залишати у спадок або використовувати як залог;

неможливість підвести до об'єкта будь-які комунікації;

у випадку захоплення об'єкта - труднощі з відстоюванням права власності.

У випадку продажу, розділення або об'єднання земельної ділянки, на якій розташований самобуд, з проблемами зіштовхнеться і новий власник. Він вже не зможе скористатися будівельною амністією.

Таким чином, легалізація самобуду - процедура хоч і непроста, але дійсно необхідна. Наступне питання, що постає перед власником самочинної будівлі - як, власне, отримати необхідні дозвільні документи?

Як можна узаконити самобуд в Україні

Спосіб легалізації самобуду залежить від типу об'єкта, про який йде мова. Всього існує кілька варіантів узаконення самочинного будівництва:

будівельна амністія (якщо будівництво здійснене з 5 серпня 1992-го по 9 квітня 2015-го року) - передбачає виготовлення паспорта об'єкта, проведення технічного дослідження, звернення до нотаріуса та подачу декларації про введення об'єкта в експлуатацію;

спрощена процедура (якщо будівництво здійснене до 5 серпня 1992-го року) - за нею можна реєструвати право власності на нерухомість одразу;

загальна процедура (у всіх інших випадках) - передбачає отримання будівельного паспорта, виготовлення проектної документації, подачі сповіщення про початок будівельних робіт, проведення технічної інвентаризації та подачі декларації у Державну інспекцію архітектури та містобудівництва;

судовий процес (в окремих, зазвичай, ускладнених певними обставинами випадках).

У більшості випадків узаконити самобуд можливо, але досить складно. Без досконалого знання законодавчої бази є ризик отримати безліч відмов у державних інспекціях та органах місцевої влади, що тільки ускладнить подальший процес легалізації. Тому краще звернутися до спеціалістів, наприклад до юридичної компанії DOZVIL. “Дозвіл” - це команда обізнаних та досвідчених фахівців своєї справи, які проведуть власника самобуду через процедуру узаконення у стислі терміни, уникаючи можливих труднощів і проблем.