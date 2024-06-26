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26.06.2024  15:15   

Харківські комунальники розповіли про відновлювальні роботи на трубопроводах

Сьогодні, 26 червня, 20 бригад комплексу«Харківводопостачання» ведуть відновлювальні роботи на 13 аварійних ділянках трубопроводів, передає


Харківські комунальники розповіли про відновлювальні роботи на трубопроводах
 
Зокрема, триває складний комплексний ремонт на водоводі 1200 мм у Холодногірському районі.
 
За словами заступника директора із виробництва комплексу Миколи Завади, роботи ведуться без відключення споживачів від послуги.
 
«Задіяна вся необхідна спецтехніка, у тому числі – водовідкачувальні спецмашини та агрегати. На даний момент проходять зварювальні та налагоджувальні процеси. Завершити повну реставрацію пошкодженої ділянки магістрального трубопроводу плануємо сьогодні, до 24 години», - зазначив Микола Завада.
 
За минулий тиждень бригади комплексу усунули 15 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 10 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та приводили до ладу водорозбірні колонки.
 
Зокрема ремонтники під керівництвом майстра служби водопровідних мереж Новобаварського району Романа Зеляка провели комплекс відновлювальних заходів на введенні в будинок на вулиці Дудинській.
 
«Спрацювали грамотно та злагоджено, оперативно виконавши перекладку. А ось на вулиці Гостинній аварійна ситуація сталася на трубопроводі діаметром 200 мм. Тут здійснили підготовчі роботи також до заміни відрізка мережі», - поінформував начальник районної служби Євген Сальков.
 
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Тэги:  жкг, харків
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