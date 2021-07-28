На Космической не разминулись внедорожник и мотоциклист (фото)

Дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом и внедорожником Mercedes произошло 28 июля в 12:15 в Шевченковском районе Харькова.
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Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
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День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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