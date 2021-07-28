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28.07.2021  12:28   

На Космической не разминулись внедорожник и мотоциклист (фото)

Дорожно-транспортное происшествие с мотоциклом и внедорожником Mercedes произошло 28 июля в 12:15 в Шевченковском районе Харькова.

ДТП Харьков: авария с мотоциклом и джипом на Космической
 
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на очевидцев. 
 
ДТП произошло на улице Космической. Отмечается, что водитель мотоцикла до приезда кареты скорой помощи находился в неподвижном состоянии. О его состоянии на данный момент ничего не сообщается. 
 
ДТП Харьков: авария с мотоциклом и джипом на Космической
 
По улице Космической на данный момент затруднено движение транспорта.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что на Московском проспекте под колеса авто попал курьер на скутере. Доставщик отделалася парой царапин.
Тэги:  харьков, дтп
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