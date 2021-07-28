28.07.2021 12:24

Терехов осмотрел комбинат, где делают материалы для харьковской инфраструктуры

Харьков активно развивает свою городскую инфраструктуру — а значит, предприятия, которые выпускают необходимые для города материалы, будут загружены работой.

Об этом сказал Игорь Терехов во время визита на Слобожанский комбинат строительных материалов «Авантаж».

«Ваша продукция нужна нашим тепловым сетям, компании по обращению с отходами, предприятию по эксплуатации ливневок. То есть всем тем, без кого жизнедеятельность в городе невозможна. Поэтому наша совместная задача: уверенно двигаться дальше. С нас – заказы, с вас – качественная продукция для комфортной жизни харьковчан», – заявил Терехов.

Продукция «Авантажа» используется в строительстве коммерческой и жилой недвижимости, сельском хозяйстве, промышленности и главное — коммунальной сфере. Закупают ее как в Харькове, так и в соседних регионах.

Предприятие производит бетонные и железобетонные конструкции, используя уникальную технологию, разработанную в Испании. Эта технология позволяет наладить производство с высокой степенью заводской готовности, которая не требует дополнительной отделки при строительстве.

Напомним, Харьков много лет входит в рейтинг лучших для жизни украинских городов журнала «Фокус», одним из критериев которого является развитость инфраструктуры.

8 апреля этого года Игорь Терехов на международном форуме «Муниципальная инфраструктура: развитие и комфорт городов» заявил, что каждый район Харькова должен быть комфортным для жизни.

«Гости часто говорят нам о том, что Харьков становится более комфортным, благоустроенным. Символом этих успехов сейчас являются сад Шевченко, парк Горького, ко Дню города откроем еще и Зоопарк, аналогов которому в Украине пока нет. Однако наша задача максимум — комплексное развитие абсолютно каждого района, каждого квартала.

Двор, школа, садик, парк, транспортная развязка, спорт — все то, что находится рядом с домом, чем ежедневно пользуются харьковчане, должно быть качественным абсолютно в каждом районе Харькова», — заявил руководитель города.