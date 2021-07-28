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28.07.2021  11:36   

На Харьковщине пьяный водитель сбил двух подростков

В результате ДТП двое подростков в тяжелом состоянии были госпитализированы.

На Харьковщине пьяный водитель сбил двух подростков
 
Об этом корреспондентам РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе областной полиции.
 
По словам правоохранителей, водитель автомобиля «ВАЗ 2106» совершил наезд на 14 и 15-летних подростков, которые шли вдоль дороги. Сбив ребят, злоумышленник скрылся с места происшествия.
 
В течение 15 минут полицейские разыскали автомобиль, причастный к данному ДТП. Его обнаружили в посадке за пределами населенного пункта. 65-летний местный житель который находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
На Харьковщине пьяный водитель сбил двух подростков
 
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.
 
     
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины и сообщения ему о подозрении в совершении преступления.
 
Напомним, 11 июля в 13:35 на 113 километре трассы «Харьков-Красноград-Перещепино» столкнулись легковой автомобиль Audi A8 и грузовая фура DAF. Легковушку сильно покорежило, а грузовик опрокинулся, и по дороге рассыпалось зерно.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, дтп
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