28.07.2021 11:36

На Харьковщине пьяный водитель сбил двух подростков

В результате ДТП двое подростков в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Об этом корреспондентам РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе областной полиции.

По словам правоохранителей, водитель автомобиля «ВАЗ 2106» совершил наезд на 14 и 15-летних подростков, которые шли вдоль дороги. Сбив ребят, злоумышленник скрылся с места происшествия.

В течение 15 минут полицейские разыскали автомобиль, причастный к данному ДТП. Его обнаружили в посадке за пределами населенного пункта. 65-летний местный житель который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины и сообщения ему о подозрении в совершении преступления.

Напомним, 11 июля в 13:35 на 113 километре трассы «Харьков-Красноград-Перещепино» столкнулись легковой автомобиль Audi A8 и грузовая фура DAF. Легковушку сильно покорежило, а грузовик опрокинулся, и по дороге рассыпалось зерно.