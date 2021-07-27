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27.07.2021  15:11   Евгений Клочко

Парк "Юность" заиграет новыми красками

В Холодногорском районе продолжаются ремонтные работы в парке «Юность» по ул. Полтавский Шлях, 190.

Парк "Юность" заиграет новыми красками. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. На сегодняшний день уже начаты работы по монтажу сцены, продолжаются работы по капитальному ремонту входных групп, пешеходной дорожки вдоль парка, а также выполняются работы по установке игровых элементов на площадках.
 
Ремонтные работы в парке «Юность» выполняются по многочисленным обращениям жителей к руководителю города Игорю Терехову. 
 
В парке планируется обновить детские площадки, укрепить или построить новую детскую крепость. Также в планах обновить освещение, сделать дорожку для ходьбы и бега, а также установить скамейки и урны. 
 
Напомним, в августе 2020 года в парке «Юность» построили новое поле для мини-футбола с искусственным покрытием.
Тэги:  харьков, парк юность
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