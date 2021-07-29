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29.07.2021  13:22   

Добкин опять начал делить украинцев на сорта - эксперт

Дмитрий Марунич, политолог и сопредседатель Фонда энергетических стратегий, осудил Михаила Добкина за деление украинцев на сорта, после того как политик презрительно высказался в адрес селян.

 
Об этом Марунич заявил в эфире Канала Центр
 
Напомним, в одном из последних интервью Добкин, рассказывая о своей жизни в Киеве, заявил, что очень любит выходные, потому что тогда из столицы «уезжают все „коренные киевляне“ во Львовскую и Тернопольскую область, копать свои огороды». 
 
Ранее в эфире канала NewsOne Добкин называл жителей западных областей рагулями, а одного из гостей программы, надевшего вышиванку, спросил, не приехал ли он в студию с праздника села. 
 
«На уровне политика, на уровне кандидата в мэры одного из крупнейших городов нашей страны такие вещи просто недопустимы. Это выглядит диковато. Пусть Михаил Маркович обсуждает это с друзьями на даче или на кухне, под пиво и минеральную воду. Но когда это выносится в публичную плоскость, когда это видят сотни, тысячи и миллионы людей — их это обижает. 
 
Это сыграет Добкину в минус. Зачем он это говорит? Наверное, он сам по себе такой человек, который не уважает выходцев из села», — считает Марунич. 
 
При этом ведущий программы напомнил, что семья Добкина владеет Владимир-Волынской птицефебрикой, расположенной в селе Федоровка: 
 
«Очевидно, что на птицефабрике работают жители села, ближайших сел. Когда дело касается бизнеса, то у Добкина вопросов к ним нет». 
 
Дмитрий Марунич подчеркнул, что двойные стандарты и деление жителей страны на разные сорта Добкину очков на выборах мэра Харькова не добавят:
 
«Если посмотреть динамику, то видно, что рейтинг у Добкина не растет. С такой динамикой ему сложно рассчитывать на успех»
 
Тэги:  добкин
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