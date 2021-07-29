29.07.2021 13:05

Питьевая вода в Харькове в пределах нормы

Заборы питьевой воды для исследований проводятся ежедневно Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля качества воды Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , в лаборатории исследования качества воды берут пробы для исследования ежедневно во всех районах города: на речных станциях, в колонках частного сектора. Для контроля достаточно 500 мл воды.

Она проходит несколько этапов исследования: на наличие металлов, вирусологию и бактериологию.

Если какие-то показатели выходят за пределы нормы, отмечают в лаборатории, они сообщает в санстанцию и проводится комплекс мер по устранению загрязнений, хлорирование и т.д.

С начала нынешнего года сотрудники лаборатории взяли приблизительно 4,5 тысячи проб питьевой воды на бактериологические исследования.

В лаборатории подчеркнули, кишечной палочки в водопроводной воде Харькова нет.

Специалисты Госпродпотребслужбы обнародовали результаты мониторинга качества воды в природных источниках Харькова.

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