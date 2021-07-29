Питьевая вода в Харькове в пределах нормы

Заборы питьевой воды для исследований проводятся ежедневно Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля качества воды Харькова.
Будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить ошибку.
Ясное утро сменится облачным днем и вечером. После полудня ожидаются дожди с грозами, по области град, шквалы.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
влажность:
давление:
ветер: