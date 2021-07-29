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29.07.2021  13:05   

Питьевая вода в Харькове в пределах нормы

Заборы питьевой воды для исследований проводятся ежедневно Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля качества воды Харькова.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в лаборатории исследования качества воды берут пробы для исследования ежедневно во всех районах города: на речных  станциях, в колонках частного сектора. Для контроля достаточно 500 мл воды.
 
Она проходит несколько этапов исследования: на наличие металлов, вирусологию и бактериологию. 
 
Если какие-то показатели выходят за пределы нормы, отмечают в лаборатории, они сообщает в санстанцию и проводится комплекс мер по устранению загрязнений, хлорирование и т.д.
 
С начала нынешнего года сотрудники лаборатории взяли приблизительно  4,5 тысячи проб питьевой воды на бактериологические исследования.
 
В лаборатории подчеркнули, кишечной палочки в водопроводной воде Харькова нет.
 
Специалисты Госпродпотребслужбы обнародовали результаты мониторинга качества воды в природных источниках Харькова.

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Тэги:  харьков, питьевая вода
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