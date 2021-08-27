27.08.2021 18:13

Лучшие ноутбуки для повседневных задач: 4 недорогие модели

Оказывается, сложнее всего найти ноутбук в Киеве «на каждый день». Бренды выпускают игровые линейки, модели для профессиональной работы с графикой или аудиоконтентом, мультимедийные устройства. Универсальные «бойцы» встречаются все реже.

Мы собрали подборку моделей ноутбуков для пользователей, которые ищут лэптоп для стандартных задач – интернет-серфинг, периодическое использование рабочих программ, просмотр фильмов или видео на YouTube и т.д.

Asus VivoBook S14 M433IA

VivoBook S – серия, разработанная китайской компанией для среднего ценового сегмента. Легкий и тонкий ноутбук популярен среди пользователей, которые путешествуют или часто бывают в рабочих разъездах. Гаджет весит 1,4 кг. Ударопрочный корпус выполнен из алюминия.

Модель оснастили IPS экраном с диагональю в 14 дюймов. Картинка остается насыщенной и достаточно детализированной даже при просмотре под углом в 178°.

Лэптоп работает на базе четырехъядерного центрального процессора AMD Ryzen 3 и получил 8 Гб оперативной памяти. Поддерживает технологию быстрой зарядки. Из коробки работает под управлением Windows 10 Home.

Lenovo IdeaPad S340 15

Ноутбуки семейства IdeaPad популярны из-за удачного соотношения стоимости и технических спецификаций. Модель крупнее предыдущей. У устройства IPS дисплей на 15,6 дюймов, поддерживающий разрешение 1920х1080 пикселей.

Уровень производительности средний, как раз для привычных ежедневных задач. Производительность обеспечивается двухъядерным процессором AMD Ryzen 3. Чип поддерживает технологию многопоточности и работу в режиме TurboCore для разгона.

В режиме многозадачности система работает плавно, чему способствует 8 Гб оперативной памяти. Операционная система и приложения запускаются быстро, для этого ноутбук оснастили твердотельным накопителем SSD M.2 на 256 Гб.

HP 15s-eq0000

Лэптоп от американской корпорации, которая выпускает надежные портативные и стационарные компьютеры. Купить ноутбук можно за 14,5-15 тыс. грн. Модель оснащен 15,6-дюймовым экраном с VA-матрицей. Дисплей поддерживает Full HD разрешение – 1920х1080 пикселей.

Устройство быстро реагирует на команды пользователей и справляется с достаточно сложными задачами. Работоспособность обеспечивает четырехъядерный процессор от AMD – Ryzen 5. В режиме TurboCore он способен разогнаться до частоты в 3,7 ГГц. Вычислительную мощность процессора дополняют уже знакомые по предыдущим моделям 8 Гб оперативной памяти.

Asus VivoBook 15 X512DK

Еще одна модель от китайской компании Asus. Стильный, легкий и производительный ноутбук. Цена устройства – до 20 тыс. грн. Экран построен с использованием TN-матрицы и получил популярный размер – 15,6 дюймов.

Основа аппаратной конфигурации – это двухъядерный процессор AMD Ryzen 3-го поколения. Он реагирует на уровень нагрузки и может повышать частоту работы до отметки в 3,4 ГГц. По объемам оперативной памяти уступает предыдущим вариантам – у модели 4 Гб ОЗУ.