29.07.2021 11:33

Закрытая граница: стало известно, кто из украинцев может свободно въехать в Беларусь

О временной приостановке пересечения государственной границы для въезда на территорию республики информирует посольство Украины в Республике Беларусь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

28 июля появилась официальная информация об изменениях, касающихся пересечения границы украинских граждан с соседней страной.

В ведомстве сообщают, что закрытие границы не распространяется на близких родственников граждан Беларуси, а именно: родителей, усыновителей, для родных братьев и сестер, бабушек, дедушек, внуков.

При въезде граждане должны предоставить на границе негативный ПЦР-тест. Также, при наличии, документ о вакцинации от коронавируса, однако отмечается, что данное требование не является обязательным.

Лиц, которые прибыли на территорию республики из стран «красной» зоны, обяжут находиться семь дней на самоизоляции.

Напомним, посылом для закрытия границы Украины с Беларусью стало заявление президента республики Александра Лукашенко о якобы контрабанде оружия с территории Украины.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о запрете полетов бортами белорусской авиакомпании "Белавия" над территорией Украины.