02.08.2021 16:23 Дмитрий Колоней

Теннис. Бронзовая призерка Олимпиады из Харькова проведет единственный в своем роде турнир

Харьковчанка Элина Свитолина проведет уникальные теннисные состязания.

Как сообщает РЕДПОСТ , теннисный турнир нового формата «Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation» пройдет 16-22 августа в Харькове.

Насколько редким про масштабам будут эти соренования, видно из того, что на тридцати кортах почти всех клубов Харкова, по информации Департамента по делам семьи, молодежи и спорта,схлоестнутся три сотни спортсменов.

Уникальным станет и охват возрастных категорий учасников - от 8 до 97 лет:

- дети до 10 лет; - дети до 12 лет; - девушки до 16 лет, взрослые игроки, теннисисты на колясках, ветераны тенниса (от 35 лет до 90 и старше); - юноши до 16 лет; Имеются и резервные корты на случай непогоды

Элина Свитолина отметила, что развитие тенниса в Украине - ее цель, и Харьков для этого она выбрала не случайно.

«Для меня это родной город, откуда начался мой путь в профессиональный мир большого тенниса. Не случайно именно в Харькове, благодаря масштабной поддержке городской власти, будет реализована программа моего благотворительного фонда - проведение общегородского теннисного турнира. Именно такие турниры нужны нашей стране для популяризации тенниса», - подчеркнула Элина Свитолина.

Награждение победителей пройдет накануне Дня Освобождения Харькова - 22 августа. В рамках гала-вечера состоится благотворительный аукцион, на который организаторы выставят уникальные лоты. Все средства от продажи будут направлены на реализацию дальнейших теннисных программ и развитие этого вида спорта.

Организатор турнира - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.

Справка. Элина Свитолина - первая ракетка Украины, победительница 15 одиночных турниров WTA (Women's Tennis Association), полуфиналистка турниров Большого Шлема (Wimbledon-2019 и US Open-2019). Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио. В 2019 году основала в Украине свой благотворительный фонд, главной целью которого является поддержка юных талантов и развитие тенниса. В 2020 году стала Почетным гражданином города Харькова.

Напомним, ранее мы писали о том, что Почетная харьковчанка Элина Свитолина успешно выступила на Олимпиаде в Токио, завоевав бронзовую медаль теннисного турнира.