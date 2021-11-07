Набирайте баклажки: в Харькове 8 ноября отключат холодную воду (адреса)

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Гороскоп на 7 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Результативнее всего будет провести этот день в уединении, причем отдавать предпочтение стоит умственным занятиям. Например, распланировать бюджет на ближайшее время.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 6 и 7 ноября В выходные, 6 и 7 ноября, в Харьковской области сохранится аномально теплая погода, существенных осадков не предполагается.