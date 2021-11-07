07.11.2021 18:44 Евгений Клочко

В Харькове девушка намеревалась прыгнуть вниз с электроопоры (видео)

Женщина в неадекватном состоянии залезла на высоковольтную электроопору под высоким напряжением. Через некоторое время самостоятельно спустилась.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областного главка.

7 ноября из многоэтажек Немышлянского района по улице Краснодарской неадекватная девушка забралась на самую верхушку вышки линий электропередач. Очевидцы немедленно вызвали правоохранителей, медиков и отряд спасателей.

Спустя некоторое время 27-летняя девушка, находящаяся в неадекватном состоянии сама спустилась с электроопоры. Свою выходку она объяснила тем, что хотела таким образом покончить жизнь самоубийством.

Женщину госпитализировали в больницу. Информация о событии зарегистрирована в Журнале единого учета.

Напомним, 7 ноября на Холодной Горе 44-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна подъезда 11 этажа. Сам момент падения харьковчанина запечатлела камера видеонаблюдения, установленная у подъехда многоэтажки.