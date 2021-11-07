В Харькове девушка намеревалась прыгнуть вниз с электроопоры (видео)

Женщина в неадекватном состоянии залезла на высоковольтную электроопору под высоким напряжением. Через некоторое время самостоятельно спустилась.
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Результативнее всего будет провести этот день в уединении, причем отдавать предпочтение стоит умственным занятиям. Например, распланировать бюджет на ближайшее время.
В выходные, 6 и 7 ноября, в Харьковской области сохранится аномально теплая погода, существенных осадков не предполагается.
7 ноября в народе называют Дедовские плачи. В этот день принято поминать умерших родных.
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