08.11.2021 18:31

Разработка дизайн-проекта: что нужно знать

Перед тем, как приступить к ремонту под ключ в Харькове , стоит разработать дизайн-проект — это визуализация вашего будущего интерьера, подбор материалов и оформление документации, необходимой для правильной организации ремонтных работ.

К сожалению, многие люди пренебрегают этим важным этапом. Почему так происходит? На данный вопрос сегодня отвечает команда студии дизайна интерьера в Харькове «Борис».

Немного о компании в цифрах:

6 лет на рынке;

300+ выполненных проектов;

более 20 человек в команде;

36 месяцев гарантии на ремонтные работы.

«Дизайн-проект — это дорого!» — первый миф, который развеем сегодня.

Важно понимать, что ремонт — затратный процесс, что вполне нормально. Без хорошего вложения средств невозможно достичь именно того результата, который вы хотите. Если говорить о дизайн-проекте, его цена — это всего 3-4% от общей стоимости ремонтных работ.

Экономия времени. Вы делегируете задачу специалистам, у которых большой опыт в создании дизайна интерьера и всех необходимых чертежей. В разработке дизайн-проекта участвуют дизайнер и архитектор, которые прорабатывают все детали исходя из ваших пожеланий. Экономия средств. Мы всегда ориентируемся на бюджет клиента — это позволяет подбирать материалы и интерьерные решения, которые будут оптимальным вариантом именно для вас. Проработка интерьера. Даже самый качественный ремонт в квартире не может гарантировать уютного, функционального и практичного пространства. Для того, чтобы создать интерьер мечты, необходимо разработать его визуализации, в которые вы можете вносить правки до получения идеального результата. Профессиональный взгляд. Чтобы создать гармоничное пространство, важно не только разбираться в теме создания интерьера, но и иметь опыт в этой сфере. Ведь, как мы знаем, теория ≠ практика. То же самое касается и архитектурных решений. И дизайнер, и архитектор действуют с профессиональной точки зрения, при этом прислушиваясь к вашим желаниям: от стиля жизни хозяев жилья до любимого цвета. Чёткость действий. Дизайн-проект — это некая инструкция для строительной бригады. Конечно, они отлично знают своё дело, но специалистам также важно понимать, где есть подводные камни и какой результат должен получиться по окончанию работ.

«Правки и сложность дизайна влияют на стоимость работ» — ещё один миф, о котором мы поговорим.

Перечисленные пункты не влияют на итоговую цену дизайн-проекта. Наши специалисты всегда предлагают 2 варианта планировки и визуализаций каждой комнаты. Далее клиент выбирает наиболее понравившийся вариант и вносить в него дополнительные правки, если это нужно. Наша цель — создать по-настоящему комфортный и функциональный интерьер для вас.

То же самое касается и сложности дизайнерских решений. Каждое пространство — индивидуально, как и заказчики. Кому-то важно до мелочей продумать системы хранения, кому-то — создать интересную концепцию лаунж зоны на лоджии, а кому-то — всё вместе :)

Наши цены одинаковые для всех клиентов. Мы не делим вас на «больших» и «маленьких», а относимся к каждому с уважением, трепетом и профессионализмом.

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