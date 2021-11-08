08.11.2021 18:54 Дмитрий Колоней

Карма нарушителя: Патрульные Харькова поймали мужчину, загадившего мусором местность (фото)

О харьковчанине, вывалившем мусор в неположенном месте, сообщали очевидцы.



Патрульная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Патрульную службу, 7 ноября 2021 года в сети появилось фото, на котором видно, как мужчина в Харькове, неподалеку от перекрестка выбрасывает из авто мешки с мусором в неустановленном месте.

Патрульные оперативно отреагировали на ситуацию, и сегодня, 8 ноября 2021 года, инспекторы разыскали предполагаемого правонарушителя.

Харьковчанин целиком признал свою вину. На него стражи порядка составили админпротокол по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) КУоАП. В дальнейшем материал будет передан в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что эко-активист из Харькова предложил президенту увеличить штрафы за загрязнение окружающей среды.