08.11.2021 10:16 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 8 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 654 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки на утро 7 ноября в Харькове и области диагностировали 1179 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 217 818 человек. Выздоровело 176 958 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 35 965 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 735 человек (в том числе 654 жителей города Харькова). 136 человек заболели в Изюмском районе, 114 – в Чугуевском, 80 – в Богодуховском, 53 – в Купянском, 35 – в Красноградском, 26 – в Лозовском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 ноября.