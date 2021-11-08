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08.11.2021  10:44   Евгений Клочко

Мобильный пункт вакцинации продолжит свою работу на Стекляшке

Передвижной пункт вакцинации от COVID-19 продолжит свою работу на выходе станции метро "Университет" в Харькове.


РЕДПОСТ
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения Харьковской областной госадминистрации.
 
Отмечается, что в связи с  высоким спросом у населения передвижной пункт прививки от COVID-19 продолжит свою работу по адресу ст. м. Университет (выход №3) по адресу г. Харьков, просп. Независимости, 10-Г в период с 8 по 14 ноября 2021 года.
 
Пройти вакцинацию можно ежедневно с 9:00 до 19:00 исключительно по живой очереди.
 
В наличии имеются вакцины Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.
 
 
При себе нужно иметь паспорт, а также декларацию в системе Helsi (или же ИНН и телефон).
 
Напомним, 7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) бесплатно доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.
 
Источник:   Департамента здравоохранения ХОГА
 Тэги:  вакцинация, covid-19, харьков
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