08.11.2021 10:44 Евгений Клочко

Мобильный пункт вакцинации продолжит свою работу на Стекляшке

Передвижной пункт вакцинации от COVID-19 продолжит свою работу на выходе станции метро "Университет" в Харькове.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения Харьковской областной госадминистрации.

Отмечается, что в связи с высоким спросом у населения передвижной пункт прививки от COVID-19 продолжит свою работу по адресу ст. м. Университет (выход №3) по адресу г. Харьков, просп. Независимости, 10-Г в период с 8 по 14 ноября 2021 года.

Пройти вакцинацию можно ежедневно с 9:00 до 19:00 исключительно по живой очереди.

В наличии имеются вакцины Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.

При себе нужно иметь паспорт, а также декларацию в системе Helsi (или же ИНН и телефон).

Напомним, 7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) бесплатно доставил в Украин у 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.