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08.11.2021  11:24   Рита Парфенова

Отстранение от работы невакцинированных педагогов просят отложить

Профсоюз работников образования просит Кабмин внести изменения в приказ Минздрава об отстранении от работы невакцинированных педагогов.

Отстранение от работы невакцинированных педагогов просят отложить

Как сообщает РЕДПОСТ, профсоюз работников образования и науки обратился с просьбой к власти решить вопрос с обеспечением учебного процесса в связи с отстранением от работы преподавателей, не прошедших вакцинацию против СОVID-19.

Напомним, соответствующее постановление Министерства здравоохранения вступило в силу с сегодняшнего дня, 8 ноября. Также отстранению от работы без сохранения заработной платы подлежат сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти.

В профсоюзе отметили, что несмотря на то, что количество вакцинированных педагогов увеличивается ежедневно, отстранение с 8 ноября не сделавших прививку от коронавируса участников учебного процесса  повлечет за собой срывы в образовательном процессе из-за невозможности найти им замену. К тому же могут возникнуть проблемы в обслуживании котельных, пищеблоков, охраны зданий.

Также, по заявлению профсоюза, действие приказа Минздрава вступило в силу через месяц после его опубликования, а согласно статье 32 КЗоТ Украины уведомлении работников об изменении существенных условий труда должно происходить не позднее двух месяцев.

Поэтому Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки Украины просит Камин рассмотреть вопрос о переносе сроков реализации приказа Минздрава не ранее 8 декабря 2021 года.

Напомним, Харьковская область занимает лидирующие позиции по темпам вакцинации от COVID-19: 528 тысяч человек привиты двумя дозами, 733 тысячи – одной.
Тэги:  вакцинация, харьков, коронавирус
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