Отстранение от работы невакцинированных педагогов просят отложить

Профсоюз работников образования просит Кабмин внести изменения в приказ Минздрава об отстранении от работы невакцинированных педагогов.
Как сообщает РЕДПОСТ, профсоюз работников образования и науки обратился с просьбой к власти решить вопрос с обеспечением учебного процесса в связи с отстранением от работы преподавателей, не прошедших вакцинацию против СОVID-19.
Напомним, соответствующее постановление Министерства здравоохранения вступило в силу с сегодняшнего дня, 8 ноября. Также отстранению от работы без сохранения заработной платы подлежат сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти.
В профсоюзе отметили, что несмотря на то, что количество вакцинированных педагогов увеличивается ежедневно, отстранение с 8 ноября не сделавших прививку от коронавируса участников учебного процесса повлечет за собой срывы в образовательном процессе из-за невозможности найти им замену. К тому же могут возникнуть проблемы в обслуживании котельных, пищеблоков, охраны зданий.
Также, по заявлению профсоюза, действие приказа Минздрава вступило в силу через месяц после его опубликования, а согласно статье 32 КЗоТ Украины уведомлении работников об изменении существенных условий труда должно происходить не позднее двух месяцев.
Поэтому Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки Украины просит Камин рассмотреть вопрос о переносе сроков реализации приказа Минздрава не ранее 8 декабря 2021 года.
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