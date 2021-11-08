08.11.2021 11:24 Рита Парфенова

Отстранение от работы невакцинированных педагогов просят отложить

Профсоюз работников образования просит Кабмин внести изменения в приказ Минздрава об отстранении от работы невакцинированных педагогов.

Как сообщает РЕДПОСТ, профсоюз работников образования и науки обратился с просьбой к власти решить вопрос с обеспечением учебного процесса в связи с отстранением от работы преподавателей, не прошедших вакцинацию против СОVID-19.



Напомним, соответствующее постановление Министерства здравоохранения вступило в силу с сегодняшнего дня, 8 ноября. Также отстранению от работы без сохранения заработной платы подлежат сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти.



В профсоюзе отметили, что несмотря на то, что количество вакцинированных педагогов увеличивается ежедневно, отстранение с 8 ноября не сделавших прививку от коронавируса участников учебного процесса повлечет за собой срывы в образовательном процессе из-за невозможности найти им замену. К тому же могут возникнуть проблемы в обслуживании котельных, пищеблоков, охраны зданий.



Также, по заявлению профсоюза, действие приказа Минздрава вступило в силу через месяц после его опубликования, а согласно статье 32 КЗоТ Украины уведомлении работников об изменении существенных условий труда должно происходить не позднее двух месяцев.



Поэтому Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки Украины просит Камин рассмотреть вопрос о переносе сроков реализации приказа Минздрава не ранее 8 декабря 2021 года.

Напомним, Харьковская область занимает лидирующие позиции по темпам вакцинации от COVID-19 : 528 тысяч человек привиты двумя дозами, 733 тысячи – одной.