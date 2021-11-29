29.11.2021 16:54 Дмитрий Колоней

От COVID-сертификата до пенсии: Дія расширяет свои возможности

Теперь в приложении можно как сгенерировать COVID-сертификат в PDF-формате, так и оформить онлайн пенсию или прописку.



Фото из открытых источников

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , ссылаясь на Минцифры, сгенерировать международный COVID-сертификат теперь можно в PDF-формате. Эта услуга доступна в последней версии приложения. Чтобы получить сертификат надо выбрать функцию «Загрузить сертификат в PDF». А что бы им было удобно пользоваться, его можно загрузить в мобильный кошелёк.

«Надо просканировать QR-код COVID-сертификата с Дія или загрузить скриншот з QR-кодом в формате PDF, JPG, PNG. После сканирования сертификат попадёт в мобильный кошелёк. У владельцев iOS сертификат, оцифрованный с помощью YOUR PASS, появится в Wallet, который установлен во всех Apple. Пользователи Android когут загрузить приложение YourWallet з Google Play», - Михаил Фёдоров министр цифровой трансформации.

Также теперь для оформления выплат от государства пенсионерам больше не нужно будет ходить в госорганы и стоять в очередях. Перерасчет пенсий будет проходить на портале "Дія".

"Для получения этой услуги мы максимально автоматизировали процесс, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время ожидания. Теперь они смогут сделать это, не выходя из дома, на портале "Дія". Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку - и все. В условиях пандемии эти инновации помогут взрослым людям предотвратить лишние риски заболеть в очередях, а также сохранит их здоровье или даже жизнь", - Михаил Фёдоров министр цифровой трансформации

Напомним, ранее мы писаоли о том, что с 1 декабря на портале "Дія" в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины. Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и лишних документов.