16.12.2021 10:40 Рита Парфенова

От 120 и выше: сколько стоят елки в Харькове

Новогодние елочные базары уже работают по всему городу. Сколько денег придется заплатить за зеленую красавицу, узнавал портал РЕДПОСТ.



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Как мы уже писали ранее, на елочном базаре возле Сумского рынка цены стартуют в целом от 500 грн. Но, к примеру, за пихту Нордмана просят 7000 гривен.



На других базарах цены на украинскую сосну стартуют от 200 гривен, а на крымскую — от 600. Дерево высотой метр-полтора обойдется в 400-500 гривен.



В питомниках лесных хозяйств новогодние деревья продаются дешевле. Первыми в Харьковской области озвучили цену на новогоднее дерево Государственное предприятие «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство».



Цены на новогодние деревья на территории питомника Кочетокского лесничества:

высотой до 1,0 м – 120,00 грн.;

высотой от 1,1 м до 1,5 м – 156,00 грн.;

высотой от 1,6 м до 2,0 м – 192,00 грн.

Цены на новогодние деревья на Елочном базаре возле конторы лесхоза:

высотой до 1,0 м – 132,00 грн.;

высотой от 1,1 м до 1,5 м – 168,00 грн.;

высотой от 1,6 м до 2,0 м – 210,00 грн.

Как сообщили в Харьковском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, в этом году в Харьковской области планируют продать около 25 000 новогодних елок – это почти вдвое больше, чем в 2020-м.



Легальные хвойные деревья можно приобрести только на официальных базарах. За незаконную продажу нарушителей будут штрафовать – как продавцов, так и покупателей – на сумму до 1020 грн.