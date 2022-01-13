13.01.2022 13:41 Рита Парфенова

В Украину запретили ввоз детских книг российского издателя

Под запрет попали книги «Стихи о машинах малышам», «Транспорт» и «Тесты для малышей (2-3 года)» российского издательства «Издательский дом Проф-Пресс».

Госкомтелерадио не разрешил украинскому импортеру ввоз с территории России трех детских книг в связи с нарушением статей 28, 28-1 Закона Украины «Об издательском деле», передает РЕДПОСТ. Причина – наличие в детской литературе пропаганды государства-агрессора. Речь идет об иллюстрированных изданиях для детей дошкольного возраста издательства «Издательский дом Проф-Пресс»: «Стихи о машинах малышам», «Транспорт» и «Тесты для малышей (2-3 года)»



Экспертный комитет постановил, что «книги представляют собой яркий пример российской пропаганды, которая ставит своей целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, которые Россия развязывает против других стран мира».



«Детские книги российского издательства «Издательский дом «Проф-Пресс» «Стихи о машинах малышам», «Транспорт», «Тесты для малышей (2–3 года)» рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима», – указано в сообщении.



В Госкомтелерадио отметили, что с 2017 года рассмотрено более 45 тысяч заявлений на ввоз издательской продукции, из которых в 5061 случаях дан отказ в выдаче разрешений и аннулировано 2227 выданных ранее разрешений.