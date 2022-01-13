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13.01.2022  13:15   Виталий Хиневич

Украинским врачам будут доплачивать за вакцинацию

В Украине будут действовать индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, которые оказывают первую медицинскую помощь населению.

Вакцинация
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Сообщается, что с 1 марта текущего года Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижения уровня охвата полной иммунизации от коронавирусной инфекции. Кроме этого, с 1 июня будет действовать уровень вакцинации детей возрастом до 6 лет, согласно календарю прививок.
 
 
В случае достижения целевых значений, медицинские работники раз в квартал будут получать доплаты к основной ставке.
 
Напомним, COVID-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Оба заболевания могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека, поэтому следует знать, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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