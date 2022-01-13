13.01.2022 13:15 Виталий Хиневич

Украинским врачам будут доплачивать за вакцинацию

В Украине будут действовать индикаторы качества уровня вакцинации для врачей, которые оказывают первую медицинскую помощь населению.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Сообщается, что с 1 марта текущего года Национальная служба здоровья Украины будет оценивать достижения уровня охвата полной иммунизации от коронавирусной инфекции. Кроме этого, с 1 июня будет действовать уровень вакцинации детей возрастом до 6 лет, согласно календарю прививок.

В случае достижения целевых значений, медицинские работники раз в квартал будут получать доплаты к основной ставке.

Напомним, COVID-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Оба заболевания могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека, поэтому следует знать, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью.