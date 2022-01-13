13.01.2022 12:55 Виталий Хиневич

Харьковские спасатели наградили двух жителей села за спасение детей при пожаре

Сотрудники ГСЧС вручили награды двум жителям села Вторая Староверовка Красноградского района.

Фото: «Суспільне»

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Сообщается, что Василию Чередниченко и Дмитрию Гербуту спасатели вручили грамоты и почетные знаки отличия "По зову сердца".

Фото: «Суспільне»

В конце декабря 2021 года Дмитрий Гербут вывел из горевшего жилого дома двух племянников и свою бабушку. В свою очередь Василий Чередниченко спас от огня 8-летнего племянника Дмитрия.

Напомним, частный жилой дом в селе Вторая Староверовка Красноградского района загорелся ночью 25 декабря . Около четырех часов утра треск разрушавшейся под огнем шиферной кровли разбудил соседей. Вызвав спасателей, сосед Василий поспешил на крики 16-летнего парня, жившего в горевшем доме.