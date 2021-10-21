21.10.2021 12:10 Наталья Иванова

«Потеплело» не везде: как проходит старт отопительного сезона в Украине

Отопительный сезон в Харькове давно в разгаре. С 6 октября в городе начали подавать тепло в объекты социально-культурной сферы, с 14 октября - в жилые дома. Подключить к теплоснабжению все дома планируется до конца текущей недели.

А что со стартом отопительного сезона в других городах Украины – узнавали корреспонденты РЕДПОСТ.

Ранее в Украине отопительный сезон стартовал ежегодно с 15 октября. Однако теплая погода внесла коррективы в это правило и подавать тепло теперь начинают только в том случае, если в течение трех суток в одном отдельно взятом регионе среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Решение о начале отопительного сезона принимает местная власть.

Где уже начали подачу тепла

Одновременно с Харьковом отопительный сезон начали в Хмельницком – с 6 октября. Там включили тепло для лечебно-профилактических учреждений и в детских садах. А вот в бюджетных организациях тепло есть не везде – из-за увеличения стоимости.



В Виннице с 8 октября батареи стали теплыми в школах, детских садах и больницах. А всем остальным дадут тепло, только когда температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение трех суток.



В Днепре отопительный сезон начали 19 октября. Как и Виннице, первыми стали отапливать детсады и больницы. Для запуска тепла в жилые дома горожан ожидают снижения среднесуточной температурывоздуха до +8 градусов.



Также отопительный сезон уже стартовал в Луцке, Львове, Тернополе, Черновцах, Чернигове и Житомире.

Где батареи в Украине еще холодные

В Киеве подключили к теплу больницы, детские сады и школы. В жилых домах отопление начнут включать только 23 октября.



В Ивано-Франковске нет поставки газа в бюджетные учреждения, поэтому тепла нет даже в больницах, детских садиках, школах и социальных учреждениях. Точная дата включения отопления пока неизвестна.



В Одессе старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября. Однако это ориентировочная дата, так как решение будет приниматься в зависимости от погодных условий.



В Запорожье после 20 октября проведут необходимые пусконаладочные работы. Отопление планируют включить 24-25 октября.



Отметим, по состоянию на сегодняшнее утро подключено к отоплению в Харькове - 89,5 % (из 6274 домов подключено 5751 дом), в Харьковской области 100 %. Всего по городу и области подключено - 89,7 % абонентов.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове запуск подачи тепла в дома проходит без технических проблем.