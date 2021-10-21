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21.10.2021  12:35   

Прозрачность и эффективность: харьковчане смогут контролировать работу местной власти

Руководитель Харькова Игорь Терехов уже поставил перед горсоветом и исполнительными органами задачу стать самыми открытыми в Украине. Как добиться этих результатов — обсуждали участники круглого стола «Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления», который прошел в горсовете 20 октября.

Городской совет Харьков
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Прозрачность работы горсовета Харькова будет повышаться, поскольку это отвечает запросам города, общества и времени.
В обсуждении приняли участие ученые, общественные активисты и представители городской громады. 
 
«Сегодня мы обсуждаем очень актуальные, важные темы: прозрачность работы местной власти, участие общественности в управлении делами города», — заявил Александр Новак, первый заместитель городского головы. 
 
На встрече обсуждался законопроект «О публичных консультациях», который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, доступ харьковчан к реестрам актов горсовета, его исполнительных органов и должностных лиц, а также публикация в системе Prozorrо тендерной документации города. 
 
Участники встречи также обсудили тот факт, что механизмы контроля над работой горсовета уже прописаны очень тщательно и дело за тем, чтобы сами жители города пользовались этими возможностями. 
 
Напомним, Игорь Терехов ранее заявлял, что требует от городских чиновников полной прозрачности и открытости — в интересах города и его экономики. 
 
«Сегодня мое требование к чиновникам мэрии — сделать так, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. Чтобы не брались взятки, не брались «откаты», чтобы было прозрачное выделение земельных участков, разрешение на строительство, на торговлю», — заявил руководитель Харькова на Форуме предпринимателей в сентябре.
 
Напомним, в прошлом году Харьков получил награду в номинации «Лучший цифровой город» на форуме Kyiv Smart City Forum, ежегодно проходящем в столице. Харьков был отмечен за внедрение прогрессивных цифровых технологий, которые помогают управлять городом и делают комфортнее жизнь харьковчан.  
 
Тэги:  харьков, круглый стол
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