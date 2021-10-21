21.10.2021 12:35

Прозрачность и эффективность: харьковчане смогут контролировать работу местной власти

Руководитель Харькова Игорь Терехов уже поставил перед горсоветом и исполнительными органами задачу стать самыми открытыми в Украине. Как добиться этих результатов — обсуждали участники круглого стола «Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления», который прошел в горсовете 20 октября.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Прозрачность работы горсовета Харькова будет повышаться, поскольку это отвечает запросам города, общества и времени.

В обсуждении приняли участие ученые, общественные активисты и представители городской громады.

«Сегодня мы обсуждаем очень актуальные, важные темы: прозрачность работы местной власти, участие общественности в управлении делами города», — заявил Александр Новак, первый заместитель городского головы.

На встрече обсуждался законопроект «О публичных консультациях», который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, доступ харьковчан к реестрам актов горсовета, его исполнительных органов и должностных лиц, а также публикация в системе Prozorrо тендерной документации города.

Участники встречи также обсудили тот факт, что механизмы контроля над работой горсовета уже прописаны очень тщательно и дело за тем, чтобы сами жители города пользовались этими возможностями.

Напомним, Игорь Терехов ранее заявлял, что требует от городских чиновников полной прозрачности и открытости — в интересах города и его экономики.

«Сегодня мое требование к чиновникам мэрии — сделать так, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. Чтобы не брались взятки, не брались «откаты», чтобы было прозрачное выделение земельных участков, разрешение на строительство, на торговлю», — заявил руководитель Харькова на Форуме предпринимателей в сентябре.

Напомним, в прошлом году Харьков получил награду в номинации «Лучший цифровой город» на форуме Kyiv Smart City Forum, ежегодно проходящем в столице. Харьков был отмечен за внедрение прогрессивных цифровых технологий, которые помогают управлять городом и делают комфортнее жизнь харьковчан.