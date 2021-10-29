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29.10.2021  09:47   Рита Парфенова

В метрополитене Харькова стояли поезда: причина

Утром на Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена произошла задержка в отправлении поездов.

В метро остановились поезда. Новости Харькова

Как сообщил РЕДПОСТ спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер на станции «Центральный рынок» произошла временная задержка отправки электропоезда. Время задержки составило 4 минуты.

Инцидент произошел примерно в примерно в 9.10 утра. Поезда остановились на линии от «Индустральной» в сторону «Холодной Горы». Очевидцы утверждают, что на станций «Майдан Конституции» меняли состав – пассажиров попросили выйти из вагонов поезда. В метрополилене  прокомментировали, что должен был быть вспомогательный состав. Из него высадили пассажиров, но он не понадобился.

Напомним, руководству метрополитена Харькова поручено рассмотреть возможность сокращения интервалов движения поездов. Эти мера принята для недопущения распространения коронавирусной болезни и должна предотвратить скопления пассажиров на платформах метрополитена и в вагонах поездного состава.

Тэги:  метро, харьков
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