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29.10.2021  10:29   Рита Парфенова

Утром в Харькове насмерть сбили пешехода (видео)

Авария произошла на ХТЗ в месте, не предусмотренном для перехода дороги.

ДТП в Харькове: насмерть сбили пешехода

Около половины пятого утра 29 октября на проспекте Московском, в районе станции метро «имени Масельского» в дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.

Наезд произошел в районе дома 250б в неположенном для перехода дороги месте. Автомобиль Mercedes, за рулем которого сидел 41-летнийй водитель, сбил неизвестного мужчину. От полученных травм пешеход умер на месте ДТП. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Также выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, около шести часов вечера 28 октября на проспекте Героев Сталинграда 72-летнюю харьковчанку на пешеходном переходе сбил автомобиль Infiniti.
От удара пешехода отбросило, и она попала под колеса встречного автомобиля Daewoo Lanos. Женщина скончалась на месте ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
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