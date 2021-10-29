29.10.2021 14:25 Виталий Хиневич
В Харькове выявили преступную группу, которая работала под покровительством 18-летнего парня
Мужчины проникали в магазины и воровали вещи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что группа лиц на протяжении сентября-октября 2021 года взламывала двери магазинов и совершала грабеж денег, товара и прочих ценностей.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность к совершению ряду преступлений на территории Шевченковского, Немышлянского, Холодногорского районов Харькова и Чугуевского района Харьковской области.
Организатором преступной группы оказался ранее судимый за аналогичные действия 18-летний парень.
Его сообщниками являлись жители Харькова 26 и 17 лет.
У подозреваемых лиц были изъяты краденые мобильные телефоны, одежда и сим-карты.
На данный момент всем фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступного деяния, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.
Задержанным грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 6 лет.
Напомним, ранее правоохранители установили, что злоумышленник
ночью проникал в местные магазины, складские помещения и похищал товар.
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