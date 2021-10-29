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29.10.2021  14:25   Виталий Хиневич

В Харькове выявили преступную группу, которая работала под покровительством 18-летнего парня

Мужчины проникали в магазины и воровали вещи.

В Харькове мужчины воровали вещи из магазина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что группа лиц на протяжении сентября-октября 2021 года взламывала двери магазинов и совершала грабеж денег, товара и прочих ценностей. 
 
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность к совершению ряду преступлений на территории Шевченковского, Немышлянского, Холодногорского районов Харькова и Чугуевского района Харьковской области. 
 
Организатором преступной группы оказался ранее судимый за аналогичные действия 18-летний парень. 
 
 
Его сообщниками являлись жители Харькова 26 и 17 лет. 
 
У подозреваемых лиц были изъяты краденые мобильные телефоны, одежда и сим-карты.
 
На данный момент всем фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступного деяния, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. 
 
Задержанным грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 6 лет. 
 
Напомним, ранее правоохранители установили, что  злоумышленник ночью проникал в местные магазины, складские помещения и похищал товар.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, преступление
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