09.11.2021 12:45 Виталий Хиневич

Новая почта принимает заявки на установку почтоматов в подъездах украинцев

Каждый житель дома может оставить заявку на установку почтомата в своем подъезде.

Фото: Новая почта

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Новой почты.

Отмечается, что компания начала устанавливать в городах-миллионниках почтоматы в подъездах жилых домов.

Для этого необходимо заполнить анкету , которая будет рассматривать до двух дней.

После чего, с заявителям связывается представитель Новой почты, уточняет все данные и после получения всех необходимых документов проводит установку почтового ящика.

Возраст жилого фонда не имеет значения, в программе могут принимать участие как старые, так и новые дома.

Почтомат может содержать от 10 до 48 ячеек. В случае если инфраструктура дома не позволяет произвести установку ячеек в подъезде, их установят на придомовой территории.

Получить посылку возможно будет в удобное для клиента время, бесконтактно и без выходных.

Напомним. Новая почта обзаведется собственной авиакомпанией, данные нововведения регламентированы увеличением международного трафика почтовых отправлений.