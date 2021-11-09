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09.11.2021  12:45   Виталий Хиневич

Новая почта принимает заявки на установку почтоматов в подъездах украинцев

Каждый житель дома может оставить заявку на установку почтомата в своем подъезде.

Почтоматы Новой почты
Фото: Новая почта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Новой почты. 
 
Отмечается, что компания начала устанавливать в городах-миллионниках почтоматы в подъездах жилых домов.
 
Для этого необходимо заполнить анкету, которая будет рассматривать до двух дней.
 
После чего, с заявителям связывается представитель Новой почты, уточняет все данные и после получения всех необходимых документов проводит установку почтового ящика. 
 
Возраст жилого фонда не имеет значения, в программе могут принимать участие как старые, так и новые дома. 
 
Почтомат может содержать от 10 до 48 ячеек. В случае если инфраструктура дома не позволяет произвести установку ячеек в подъезде, их установят на придомовой территории. 
 
Получить посылку возможно будет в удобное для клиента время, бесконтактно и без выходных.
 
Напомним. Новая почта обзаведется собственной авиакомпанией, данные нововведения регламентированы увеличением международного трафика почтовых отправлений.
 
Источник:   Новая почта
 Тэги:  новая почта, харьков
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