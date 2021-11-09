09.11.2021 12:45 Виталий Хиневич
Новая почта принимает заявки на установку почтоматов в подъездах украинцев
Каждый житель дома может оставить заявку на установку почтомата в своем подъезде.
Фото: Новая почта
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Новой почты.
Отмечается, что компания начала устанавливать в городах-миллионниках почтоматы в подъездах жилых домов.
Для этого необходимо заполнить анкету
, которая будет рассматривать до двух дней.
После чего, с заявителям связывается представитель Новой почты, уточняет все данные и после получения всех необходимых документов проводит установку почтового ящика.
Возраст жилого фонда не имеет значения, в программе могут принимать участие как старые, так и новые дома.
Почтомат может содержать от 10 до 48 ячеек. В случае если инфраструктура дома не позволяет произвести установку ячеек в подъезде, их установят на придомовой территории.
Получить посылку возможно будет в удобное для клиента время, бесконтактно и без выходных.
Напомним. Новая почта
обзаведется собственной авиакомпанией, данные нововведения регламентированы увеличением международного трафика почтовых отправлений.
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