11.01.2022 21:30 Дмитрий Колоней
По Харькову рулил и нарушал ПДД подросток без прав: мать парня ждет суд (фото)
Инцидент произошел на Салтовке в Харькове.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 11 января 2022 года днем на улице Леся Сердюка патрульные остановили автомобиль Lexus. Машина нарушила правила дорожного движения. Еще более интересной стороной ситуация поврниулась, когда во время проверки документов выяснилось, что за рулем сидел 17-летний парень, не имеющий водительских прав.
А на пассажирском сиденье сидела его мать, передавшая мальчику управление автомобилем. На женщину патрульные составили административное постановление по стаье о передаче управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Теперь она должна заплатить штрафа в 3400 гривен.
На подростка патрульные составили админпротоколы о нарушении правил расположения транспортных средств и об управлении транспортным средством лицом, не имеющим права управления. В дальнейшем материалы передадут в суд.
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