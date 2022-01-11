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11.01.2022  21:30   Дмитрий Колоней

По Харькову рулил и нарушал ПДД подросток без прав: мать парня ждет суд (фото)

Инцидент произошел на Салтовке в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 11 января 2022 года днем ​​на улице Леся Сердюка патрульные остановили автомобиль Lexus. Машина нарушила правила дорожного движения. Еще более интересной стороной ситуация поврниулась, когда во время проверки документов выяснилось, что за рулем сидел 17-летний парень, не имеющий водительских прав.
 
 
А на пассажирском сиденье сидела его мать, передавшая мальчику управление автомобилем. На женщину патрульные составили административное постановление по стаье о передаче управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Теперь она должна заплатить штрафа в 3400 гривен.
 
На подростка патрульные составили админпротоколы о нарушении правил расположения транспортных средств и  об управлении транспортным средством лицом, не имеющим права управления. В дальнейшем материалы  передадут в суд.
 
Нваопним, ранее мы писали о том, что под Харьковом арестованы подростки, угнавшие с мойки машину и сбившие пешехода.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, за рулем подросток, без прав, опасная езда, нарушение пдд
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